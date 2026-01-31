Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 08 | 40

Questa mattina a Roma e dintorni il traffico scorre abbastanza bene, a parte alcune eccezioni. La Pontina tra Castel Romano e Spinaceto in direzione della città registra ancora qualche rallentamento. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, ci sono diverse variazioni: i treni sulla linea Roma-Napoli sono sospesi tra Latina e Formia fino a lunedì mattina per lavori di potenziamento infrastrutturale. In città, invece, la linea B della metro funziona con alcune interruzioni: tra San Paolo e Rebibbia ci sono bus sostitutivi fino a domani mattina. La situazione

Astral infomobilità un saluto mi hai trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali autostrade della Regione fa eccezione la Pontina dove abbiamo cose tra Castel Romano e Spinaceto in direzione Roma nell'ambito del trasporto pubblico fine settimana di stop per lavori sulla linea ferroviaria roma-napoli via Formia per interventi di potenziamento infrastrutturale fino alle ore 3 di lunedì 2 febbraio la circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Latina e Formia Gaeta previste pertanto variazione l'imitazione di percorso cancellazione e corse con bus per alcuni treni regionali Mentre per il trasporto pubblico capitolino e opere di rinnovo dell'infrastruttura della linea B della metropolitana fino alle 5:30 del 2 febbraio sarà interrotta è sostituita dal bus alla circolazione nella tratta San Paolo Rebibbia Jonio sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata a Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Alle prime ore del 1° gennaio 2026, la viabilità sulla rete regionale del Lazio si presenta regolare, senza impedimenti significativi.

