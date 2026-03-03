Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 08 | 40

Sono state aggiornate le condizioni della viabilità a Roma e nel Lazio alle 8:40 del 3 marzo 2026. La comunicazione proviene da Astral Infomobilità, che ha diffuso le ultime notizie sulla situazione del traffico e sulla mobilità nella regione, offrendo informazioni utili per chi si sposta in questi territori. La reportistica riguarda specificamente le condizioni delle strade e le eventuali criticità in atto.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente in A1 sulla direttrice Firenze Roma nel quale sono rimasti coinvolti un mezzo pesante un furgone il traffico è bloccato tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma sono 8 km di coda per il traffico diretto a Roma si consiglia di uscire a Orvieto per correre la provinciale 71 in direzione Montefiascone la Cassia verso Viterbo poi la Viterbo Orte e rientrare in autostrada a Orte sempre in A1 ma sulla direttrice roma-napoli risolto incidente tra Ceprano e Frosinone direzione Roma circolazione regolare ci possiamo.