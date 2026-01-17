Il nodo del terzo casello autostradale a Rimini Fiera è al centro di un confronto tra IEG, Comune e le autorità locali, che hanno avanzato la loro richiesta. Ora si attende il parere di Autostrade per proseguire con le decisioni necessarie. La questione rappresenta un passaggio importante per lo sviluppo infrastrutturale della zona, con l’obiettivo di migliorare la mobilità e la connessione della città.

Rimini, 17 gennaio 2026 – Il nodo del terzo casello autostradale in zona Fiera: Rimini spinge e ha fatto la propria parte, ora la ‘palla’ passa ad Autostrade. “La documentazione richiesta dalla società per una valutazione della fattibilità del progetto – spiega Maurizio Ermeti, presidente di Ieg (Italian Exhibition Group) – è stata presentata. Abbiamo informato il ministero di aver completato l’iter per quel che riguarda la nostra parte. Ora aspettiamo di conoscere la risposta di Autostrade per capire come andare avanti”. Presto ci sarà un incontro per entrare nei dettagli. Nei giorni scorsi il Comune aveva fatto sapere di aver realizzato un report dettagliato: un piano che “considera una attenta analisi della viabilità esistente e degli adeguamenti da attuare”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il nodo del terzo casello a Rimini Fiera, Ieg e Comune spingono: “Ora aspettiamo il parere di Autostrade”

Leggi anche: Terzo casello, si accelera. Rimini consegna il report ad Autostrade: "L’opera è sostenibile"

Leggi anche: Fiere. da domani a Rimini 5 giorni di Sigep, il salone del gusto di Ieg

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il nodo del terzo casello: "Sarebbe un’opera importante per la città, occorrono tempo e soldi" - "Il terzo casello autostradale sarebbe un’opera strategica sia per la Fiera che per tutta la città di Rimini. ilrestodelcarlino.it

Rimini accelera: terzo casello A14 e circonvallazione di Santa Giustina - Il Comune di Rimini spinge per il terzo casello A14 in zona Fiera, con un incontro previsto a gennaio con Autostrade per valutarne la fattibilità. altarimini.it