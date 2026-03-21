Serve subito un piano per la viabilità del lido

Orio Rossi, presidente della Pro Loco di Porto Corsini, ha chiesto interventi immediati sulla viabilità del lido, evidenziando problemi di traffico intenso, lavori stradali e servizi. La sua richiesta riguarda la necessità di un piano urgente per migliorare la circolazione e la sistemazione delle strade nel paese. Rossi ha sottolineato l’importanza di intervenire rapidamente per risolvere le criticità.

Viabilità, traffico pesante, lavori stradali e servizi: sono i temi sollevati da Orio Rossi, presidente della Pro Loco di Porto Corsini, che torna a sollecitare interventi per il paese. Uno dei nodi principali è via Baiona. Secondo Rossi, limitarsi a rifare la strada non basta: "Il traffico resterà quello, bisogna cambiare l’organizzazione della viabilità". E chiede che i costi della manutenzione siano condivisi dalle aziende che la utilizzano quotidianamente con mezzi pesanti. "Non è il cittadino a distruggerla, ma la percorrenza dei camion" sottolinea, criticando la gestione dei lavori in corso con tratti troppo lunghi, che "creano rallentamenti e situazioni pericolose". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Serve subito un piano per la viabilità del lido" Articoli correlati “Del Genio: Giovane utile ma serve subito un esterno”L’arrivo imminente di Giovane Santana do Nascimento viene letto come una necessità immediata più che come una semplice opportunità di mercato. Leggi anche: Via del Tritone, marciapiedi larghi e traffico in tilt: il piano per salvare la viabilità nel cuore di Roma Approfondimenti e contenuti su Serve subito Temi più discussi: Serve subito un piano per la viabilità del lido; Mps, i sindacati: Piano industriale senza confronto. Serve subito un dialogo; Anp-Cia Belluno: infrastrutture e cure ad hoc contro spopolamento aree interne - CIA; Ue, il piano di sette paesi per liberare lo Stretto di Hormuz: Ma la guerra finisca subito. Stellantis, Cassino scende in piazza: Fermiamo il declino, serve un piano subitoMigliaia in corteo per salvare lo stabilimento simbolo dell’automotive: produzione crollata e futuro incerto, i sindacati chiedono risposte prima dell’Investor Day ... giornalelavoce.it Piano industriale Mps, i sindacati: Serve subito un confronto con l’aziendaLe organizzazioni sindacali della Banca Monte dei Paschi di Siena chiedono un confronto immediato con l’azienda sul nuovo Piano industriale, esprimendo preoccupazione per le modalità con cui sono stat ... radiosienatv.it OPI Taranto: “ASL paralizzata, serve subito nuova governance” facebook "Servono risposte e risorse subito, serve rispetto per i territori e per i cittadini" così il vicepresidente del Consiglio regionale x.com