Via Sampolo ogni mattina doppia e tripla fila davanti alla scuola Trieste

Ogni giorno, lungo via Sampolo, si formano lunghe code di automobili in doppia e tripla fila davanti alla scuola Trieste. Alcuni genitori parcheggiano le vetture occupando più posti del necessario, lasciandole spesso inattive in seconda e terza fila. La situazione si ripete quotidianamente, creando difficoltà nel traffico e nelle manovre nelle vicinanze dell'istituto scolastico.

Mi chiedo se sia corretto che i genitori lascino macchine completamente abbandonate in seconda e terza fila davanti alla scuola Trieste. Poi, come se non bastasse, più avanti, c'è un grande supermercato che occupa una via pubblica per il carico e lo scarico delle merci. E ci sono anche i titolari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Via Sampolo, ogni mattina doppia e tripla fila davanti alla scuola Trieste Articoli correlati Doncic contro Jokic: show da doppia tripla doppia, vincono i Lakers. Wemby fa la differenzaWembanyama imperversa per il successo di San Antonio su Charlotte, Sacramento confeziona la sorpresa vincendo a casa Clippers che perdono per... Jokic firma una tripla doppia e trascina i Nuggets alla vittoria sui BullsNel confronto tra due formazioni della lega, Nikola Jokic aggiunge un capitolo storico alla propria carriera con una prestazione da 22 punti, 17...