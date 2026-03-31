Via Sampolo ogni mattina doppia e tripla fila davanti alla scuola Trieste

Da palermotoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno, lungo via Sampolo, si formano lunghe code di automobili in doppia e tripla fila davanti alla scuola Trieste. Alcuni genitori parcheggiano le vetture occupando più posti del necessario, lasciandole spesso inattive in seconda e terza fila. La situazione si ripete quotidianamente, creando difficoltà nel traffico e nelle manovre nelle vicinanze dell'istituto scolastico.

Mi chiedo se sia corretto che i genitori lascino macchine completamente abbandonate in seconda e terza fila davanti alla scuola Trieste. Poi, come se non bastasse, più avanti, c'è un grande supermercato che occupa una via pubblica per il carico e lo scarico delle merci. E ci sono anche i titolari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

via sampolo ogni mattina doppia e tripla fila davanti alla scuola trieste
© Palermotoday.it - Via Sampolo, ogni mattina doppia e tripla fila davanti alla scuola Trieste

Articoli correlati

Doncic contro Jokic: show da doppia tripla doppia, vincono i Lakers. Wemby fa la differenzaWembanyama imperversa per il successo di San Antonio su Charlotte, Sacramento confeziona la sorpresa vincendo a casa Clippers che perdono per...

Jokic firma una tripla doppia e trascina i Nuggets alla vittoria sui BullsNel confronto tra due formazioni della lega, Nikola Jokic aggiunge un capitolo storico alla propria carriera con una prestazione da 22 punti, 17...

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.