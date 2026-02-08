Jokic firma una tripla doppia e trascina i Nuggets alla vittoria sui Bulls
Nikola Jokic mette a segno una tripla doppia e guida i Denver Nuggets alla vittoria contro i Chicago Bulls. La sua prestazione da 22 punti, 17 assist e 14 rimbalzi diventa uno dei momenti più belli della stagione. I Nuggets vincono in modo convincente, con Jokic che si conferma uno dei giocatori più decisivi della lega.
Nel confronto tra due formazioni della lega, Nikola Jokic aggiunge un capitolo storico alla propria carriera con una prestazione da 22 punti, 17 assist e 14 rimbalzi che lo colloca al secondo posto assoluto nella classifica delle triple doppie in regular season. In vetta resta Russell Westbrook con 207 triple doppie, ma il serbo allunga la propria posizione e contribuisce al successo dei Nuggets, che interrompono una serie negativa e si impongono sui Bulls in una sfida vivace e punteggiata da fiammate. Accanto a Jokic, i biancoverdi hanno trovato contributi significativi da Jamal Murray e Tim Hardaway Jr. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
