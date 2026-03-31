Dall’inizio dell’anno, la polizia di Stato di Como ha effettuato 41 espulsioni di persone senza regolare permesso di soggiorno, di cui 15 negli ultimi trenta giorni. Questi interventi sono stati mirati a contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare sul territorio. Le operazioni hanno riguardato individui di diverse nazionalità, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme sull’immigrazione.

Tra i rimpatriati anche un 33enne senegalese già arrestato per l’aggressione a un capotreno: espulsioni per irregolarità e precedenti Quindici espulsioni solo nell’ultimo mese, 41 in totale da inizio anno. È il bilancio aggiornato dell’attività della polizia di Stato di Como nel contrasto all’immigrazione irregolare sul territorio. Per alcuni di loro, oltre alla posizione irregolare, sono emersi precedenti o comportamenti illeciti. È il caso del 33enne senegalese, già arrestato nei mesi scorsi per l’aggressione a un capotreno, oppure dei due cittadini albanesi con precedenti per rapina, contraffazione di documenti e reati legati agli stupefacenti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Via da Como e dall’Italia: 41 irregolari espulsi da gennaio, 15 solo nell’ultimo mese. Chi sono

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