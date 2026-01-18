Codice rosso 41 denunce nell’ultimo mese in Bergamasca | Segnalate gli abusi

Tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, i carabinieri di Bergamo hanno intensificato le attività legate al

Nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, la compagnia dei carabinieri di Bergamo ha svolto un’articolata attività nell’ambito del “Codice Rosso”, impegnandosi quotidianamente nella tutela delle vittime e nel contrasto alla violenza domestica e di genere. In un mese sono state complessivamente ricevute 30 denunce per maltrattamenti in famiglia, 8 per atti persecutori, 2 per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (“revenge porn”) e una per tentata violenza sessuale. In tutti i casi trattati, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo, sono state immediatamente attivati i protocolli previsti dalla normativa, con contestuale valutazione dell’esposizione a rischio delle parti offese, attivazione delle misure di protezione e puntuale informazione ad esse circa la possibilità di rivolgersi alle diverse strutture di supporto e protezione presenti sul territorio, che fanno parte della “Rete antiviolenza”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

