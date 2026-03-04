Como espulsi altri 13 immigrati irregolari con precedenti penali

A Como, la Polizia di Stato ha espulso 13 immigrati irregolari con precedenti penali. L’operazione si è concentrata sull’allontanamento di persone che si trovavano sul territorio senza permesso e con precedenti giudiziari. Questi provvedimenti fanno parte di una serie di interventi mirati a controllare la presenza di soggetti irregolari e a prevenire attività criminali legate all’immigrazione clandestina.

La Polizia di Stato di Como ha proceduto all’espulsione e all’allontanamento dal territorio di 13 immigrati irregolari, tutti con precedenti penali, segnando un nuovo intervento nel contrasto all’immigrazione clandestina e alla criminalità collegata. Secondo quanto comunicato dal Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, i soggetti allontanati avevano precedenti per reati che spaziano dallo spaccio di droga a lesioni, danneggiamenti, porto abusivo di armi, fino a casi di accoltellamento e maltrattamenti familiari. Il Sottosegretario ha inoltre sottolineato l’impegno del Governo, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a proseguire lungo le linee tracciate dal recente ddl sull’immigrazione, approvato dal Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Quicomo.it

