Via Crucis vivente e Processione dei Giudei prima di Pasqua in Emilia-Romagna | dove andare
Venerdì 3 aprile a Frassinoro si terrà la Via Crucis Vivente, una rappresentazione che coinvolge circa 500 figuranti in costume. La manifestazione si svolge lungo le vie del paese e ripropone le 14 stazioni della processione, una tradizione che si ripete ogni tre anni dal 1906. Questa iniziativa si inserisce tra le celebrazioni del Venerdì Santo in Emilia-Romagna.
Bologna, 31 marzo 2026 – Torna a Frassinoro, venerdì 3 aprile, in occasione del Venerdì Santo, la Via Crucis Vivente: circa 500 figuranti in costume animeranno le vie del paese per la rappresentazione delle 14 stazioni, tradizione che si rinnova ogni tre anni dal 1906. Frassinoro, ingressi al paese chiusi alle 17. Il paese nell'Appennino modenese chiude gli ingressi dalle 17, la celebrazione inizia alle 20 nella chiesa abbaziale, la processione parte alle 21 dal sagrato. La tradizione affonda le radici nel 1865, quando una missione dei Padri passionisti accese nei frassinoresi la devozione alla Passione di Cristo. Dal 1872 si svolse regolarmente la processione del Cristo morto ogni Venerdì santo, fino al 1906, quando assunse la forma attuale con le 14 stazioni affidate a gruppi familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Articoli correlati
La processione della Via Crucis vivente a LatisanottaLa processione del Venerdì Santo a Latisanotta (frazione di Latisana) è una delle rappresentazioni della Passione di Cristo più suggestive e antiche...
Verso la Pasqua, nel parco delle Grazie a Terni c’è la Via Crucis viventeVenerdì 27 marzo, alle 21, la suggestiva cornice del parco storico delle Grazie a Terni ospiterà la solenne preghiera della Via Crucis.
Una raccolta di contenuti
Discussioni sull' argomento La processione della Via Crucis vivente a Latisanotta; Via Crucis vivente; Sabato 28, la Via Crucis vivente a Martina Franca; Via Crucis Vivente a Monterosso Almo.
A Paupisi torna la Via Crucis Vivente: fede, tradizione e comunità nel cuore del paeseCresce l’attesa per uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità di Paupisi: la Via Crucis Vivente, in programma giovedì 2 aprile a partire dalle ore 20:00, che tornerà ad animare le strade del p ... ntr24.tv
Venerdì Santo, le vie di Muros si trasformeranno in un percorso della Passione https://www.sassarinotizie.com/2026/03/31/muros-si-prepara-a-una-via-crucis-piu-che-mai-suggestiva/ facebook
Fdi vieta la Via Crucis nelle carceri e tutte le attività culturali. L’eredità di Delmastro dopo le dimissioni x.com