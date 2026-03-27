La processione della Via Crucis vivente a Latisanotta

La processione della Via Crucis vivente si svolge a Latisanotta, frazione di Latisana, ogni Venerdì Santo. È una delle rappresentazioni della Passione di Cristo più antiche e conosciute della regione Friuli-Venezia Giulia. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e si svolge lungo un percorso che ripercorre le tappe della Passione. La processione attira ogni anno un consistente pubblico di spettatori locali e visitatori.

La processione del Venerdì Santo a Latisanotta (frazione di Latisana) è una delle rappresentazioni della Passione di Cristo più suggestive e antiche del Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di una Sacra Rappresentazione Storica che coinvolge l'intero borgo, trasformandolo in un teatro a cielo aperto. La processione diventa un ardente rito religioso, con una vera e propria messa in scena in costume che ripercorre le tappe della Via Crucis. Molti figuranti in abiti d'epoca interpretano soldati romani, apostoli, pie donne e altri personaggi biblici, creando un'atmosfera di profonda commozione. Il corteo si snoda lungo le vie del paese, solitamente illuminate solo da fiaccole e lumini, culminando con la scena della Crocifissione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - La processione della Via Crucis vivente a Latisanotta Articoli correlati A Sturno la XXXII edizione della Via Crucis viventeLa XXXII edizione della Via Crucis vivente si terrà il 29 marzo 2026, alle ore 17:30, in Piazza Michele Aufiero a Sturno (AV). A Mirabella Eclano la XXXIII edizione della Via Crucis viventeDa oltre trent’anni, la tradizione della Via Crucis Vivente rappresenta un momento fondamentale di fede e di condivisione per la nostra comunità. Approfondimenti e contenuti su Via Crucis Temi più discussi: Domani Via Crucis Interparrocchiale dalla Cattedrale del SS. Salvatore alla Chiesa di S. Caterina; Processione della Via Crucis, rivivono le tappe della passione di Cristo; Via Crucis a Muros venerdì 3 aprile: fede, tradizione e identità; Processione della Via Crucis a Guidonia il 3 aprile 2026, percorso e divieti: come cambia la mobilità cittadina. Mondovì, tutto pronto per la solenne processione della Via Crucis cittadinaLa manifestazione interesserà i rioni Borgato e Breo venerdì 27 marzo 2026, con misure di sicurezza e viabilità dedicate ... cuneodice.it Via Crucis cittadina: oggi al tramonto la suggestiva processione al Teatro GrecoPartirà oggi pomeriggio alle 18:00 la Via Crucis Cittadina al Teatro Greco di Siracusa. A partire dalle ore 17.30, si potrà accedere all’interno del parco archeologico per partecipare all’iniziativa p ... siracusaoggi.it LIVE CON GLI ASCOLTATORI: #VIA #CRUCIS - facebook.com facebook 27/3/26. Oggi,ultimo venerdì di quaresima prima del venerdì santo,la stazione quaresimale in centro storico a Chioggia sarà nella chiesa di S.Domenico santuario del Cristo davanti al maestoso crocifisso: ore 17.30 Via Crucis, ore 18 Santa Messa. x.com