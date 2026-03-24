Verso la Pasqua nel parco delle Grazie a Terni c’è la Via Crucis vivente

Venerdì 27 marzo, alle 21, la suggestiva cornice del parco storico delle Grazie a Terni ospiterà la solenne preghiera della Via Crucis. L’evento, che unisce spiritualità e tradizione, è organizzato dalla confraternita di San Giuseppe e San Francesco di Paola. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia, monsignor Francesco Antonio Soddu. Accompagnerà la preghiera padre Angelo Gatto, cappellano dell’ospedale Santa Maria e assistente spirituale della confraternita. La regia della rappresentazione è a cura di Barbara Cinaglia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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