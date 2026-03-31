Via Crucis a Foggia la città si prepara a uno degli eventi più sentiti della Settimana Santa

A Foggia, la comunità si appresta a vivere la tradizionale processione del Venerdì santo, uno degli eventi più partecipati e attesi durante la Settimana Santa. La via Crucis coinvolgerà numerosi cittadini e si svolgerà lungo il percorso storico della città, con l’allestimento di altari e momenti di preghiera lungo il tragitto. La manifestazione è prevista per il giorno successivo.

Il programma dell’attesa processione del Venerdì Santo e le info sul piano sicurezza e gli accessi a Piazza XX Settembre dove si terrà l’atteso ‘incontro’ tra la Addolorata e il Santo Sepolcro La città di Foggia si prepara a vivere uno dei momenti più intensi, partecipati e sentiti dell’anno, la processione del Venerdì santo. Venerdì 3 aprile l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, Mons. Ferretti, presiederà la Via Crucis cittadina. La celebrazione inizierà alle ore 18.30. Al termine del percorso, in piazza XX Settembre, Mons. Ferretti rivolgerà il suo tradizionale messaggio alla comunità foggiana. Dopo la benedizione si rinnoverà uno dei riti più antichi e amati della tradizione locale: il suggestivo ‘incontro’ tra il simulacro della Madonna Addolorata e quello del Santo Sepolcro, curato con devozione dalle rispettive confraternite. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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