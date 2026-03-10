Ortona si prepara ai riti della Settimana Santa | si cercano voci per il coro e portatori dei simulacri per la processione

Ortona si prepara a vivere i tradizionali riti della Settimana Santa, con l’associazione Passio Christi che coordina le celebrazioni. L’organizzazione cerca volontari per il coro e per i portatori dei simulacri durante le processioni. Le iniziative si svolgeranno nei prossimi giorni, coinvolgendo la comunità locale in diverse attività religiose e culturali. La partecipazione è aperta a chi desidera contribuire alla tradizione.

Gli appuntamenti prenderanno il via nel giorno della Domenica delle Palme, con il concerto a cura dell’Orchestra Sinfonica Tosti e dell’associazione Passio Christi, nella cattedrale di San Tommaso Apostolo ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Famiglia nel bosco, Meloni contro il tribunale: "I figli non sono dello Stato", mentre i giudici definiscono mamma Catherine "ostile e squalificante" Luciano Stante da Fossacesia al Festival di Sanremo: è lui la star dei social degli artisti e l'amico Gabbani gli porta un dono VIDEO . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

Caltanissetta: Giovani Nisseni Custodi della Settimana Santa 2026, Scelte le Nuove Figure Chiave della Processione.Giovani Nisseni al Centro della Tradizione: Scelte le Nuove Figure per la Settimana Santa 2026 La città di Caltanissetta si prepara ad accogliere la...

“Riti e tradizioni della settimana santa”: a Pasqua esperienze gratuite per cittadini e viaggiatoriIl progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale, musicale, architettonico e gastronomico legato alla tradizione...