La città si appresta a vivere la Settimana Santa con diverse iniziative religiose. Le comunità parrocchiali hanno partecipato alla tradizionale Via Crucis, che si svolge prima di quella del Venerdì Santo. L’arcivescovo ha commentato il periodo, sottolineando la presenza di molte croci nella vita dei fedeli.

Le comunità parrocchiali di Agrigento hanno animato la tradizionale Via Crucis che precede quella del Venerdì Santo. Il corteo, guidato dall’arcivescovo Alessandro Damiano è partito da Porta di Ponte e, seguendo le quindici stazioni della liturgia che rievoca passione, morte e resurrezione di Cristo, si è mosso fino a raggiungere piazza Pirandello. “Prepararsi alla Pasqua con una Via Crucis cittadina – dice l’arcivescovo Damiano ai microfoni di AgrigentoNotizie – che diventa preludio della Settimana Santa e che ci riporta al grande mistero fatto di morte e di resurrezione. Siamo consapevoli – aggiunge – che oggi esistono tante croci e tanti crocefissi ma sta a noi il compito di deporre i crocefissi dalla croce e vivere la pienezza della vita nuova”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - La città si prepara alla Settimana Santa, l’arcivescovo Damiano: “Consapevoli dell’esistenza di tante croci”

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