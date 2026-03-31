Lugnano in Teverina si appresta a svolgere la Via Crucis prevista per venerdì 3 aprile alle 20. La manifestazione rappresenta un momento della tradizione religiosa locale, coinvolgendo la comunità in un percorso che si svolgerà lungo le strade del paese. La celebrazione si inserisce nel calendario di eventi religiosi della zona, con la partecipazione di cittadini e devoti.

Lugnano in Teverina si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti e suggestivi della tradizione religiosa: la Via Crucis, in programma venerdì 3 aprile alle 20.45, con partenza da piazza Santa Maria. La manifestazione, organizzata dall’associazione Clarc, profondamente radicata nella cultura del territorio, rappresenta un intenso momento di raccoglimento spirituale e partecipazione collettiva. Il cammino, noto come “Via della Croce”, ripercorre simbolicamente l’ultimo tratto della vita di Gesù attraverso una processione articolata in 14 stazioni, ognuna dedicata a un episodio della Passione. L’evento si snoderà tra le vie del borgo, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva che unisce fede, storia e tradizione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Via Crucis 2026 a Lugnano in Teverina: un percorso di fede, tradizione e comunità

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