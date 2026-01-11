Obiettivo sicurezza la polizia stradale incontra i cittadini di Lugnano in Teverina

Lo scorso 8 gennaio a Lugnano in Teverina si è svolto un incontro pubblico dedicato alla sicurezza stradale, organizzato dal Comune con la partecipazione della Polizia Stradale di Orvieto e del capo di gabinetto della Provincia di Terni, Raffaello Federighi. L’evento ha rappresentato un’occasione importante di confronto tra cittadini e forze dell’ordine per promuovere comportamenti responsabili e migliorare la sicurezza sulle strade locali.

È stato molto partecipato l’incontro pubblico sulla sicurezza stradale che si è tenuto lo scorso 8 gennaio a Lugnano in Teverina, organizzato dal Comune con la presenza della polizia stradale di Orvieto e del capo di gabinetto della Provincia di Terni, Raffaello Federighi, delegato alla sicurezza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: “Insieme, per la sicurezza”, la polizia postale incontra i cittadini di Nicolosi per prevenire le truffe Leggi anche: “Questo non è amore”: la campagna della Polizia di Stato incontra i cittadini Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Arriva a Sala Consilina l’iniziativa Guida Sicura di Poste Italiane; Il 2025 della Polizia Stradale: numeri, controlli e sicurezza; Il 2025 della Polizia di Stato di Biella; Castiglion Fiorentino: sicurezza stradale e formazione operativa, al via i corsi di guida sicura per le Polizie Locali allo StrasicuraPark di Montecchio. Rocca di Papa, approvato il Piano di potenziamento della Polizia Locale e della sicurezza urbana per il 2026 - L’Amministrazione comunale di Rocca di Papa ha approvato il Progetto di Potenziamento del Servizio di Polizia Stradale – Viabilità e Sicurezza Urbana per ... castellinotizie.it Sicurezza nel periodo olimpico, approvato l’accordo - La Giunta comunale di Lecco ha approvato l’accordo di collaborazione con Regione Lombardia e Provincia di Lecco per la realizzazione di servizi straordinari di polizia locale, che presidieranno la sic ... resegoneonline.it

Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 12 al 18 gennaio - La Polizia Stradale di Messina ha diffuso il calendario settimanale delle tratte in cui saranno attivi i dispositivi di controllo elettronico della ... canalesicilia.it

SALO’ - Scatta il Piano di sicurezza urbana con 800.000 euro di investimento, destinato a potenziare sorveglianza e servizi di controllo nel centro storico. L'intervento prevede nuove telecamere e incremento della presenza delle forze dell'ordine, con l'obiettivo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.