La veglia funebre a Lugnano in Teverina vanno in scena gli attori di SpazioFabbricaLab

A Lugnano in Teverina si è tenuta la veglia funebre, uno spettacolo teatrale portato in scena dagli attori di SpazioFabbricaLab. Il laboratorio, aperto a persone di tutte le età e diretto da Athanor Eventi, è stato condotto da Cristina Caldani con il supporto dell’amministrazione comunale. Lo spettacolo riflette il lavoro svolto durante l’attività di laboratorio nel corso dell’anno.

SpazioFabbricaLab, il laboratorio permanente e aperto a tutte le fasce di età, diretto da Athanor Eventi e condotto da Cristina Caldani, con l’egida dell’amministrazione comunale di Lugnano in Teverina, come ogni hanno, presenta lo spettacolo frutto dell’intensa attività di laboratorio a cui la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Obiettivo sicurezza, la polizia stradale incontra i cittadini di Lugnano in TeverinaGli incidenti sono una delle principali cause di morte nella fascia d’età 20-29 anni, distrazione e mancato uso delle cinture sono i fattori primari... “Nessuno tocchi quegli alberi”, “sono pericolosi, uno è già caduto”: scontro sui pini di Lugnano in TeverinaL’ordinanza dell’amministrazione comunale per l’abbattimento delle piante in via Roma e l’intervento del Grig dopo le segnalazioni dei cittadini...