Conclusi i lavori di restauro della Chiesa Madre Santa Maria del Rosario a Piedimonte Etneo

Nella giornata di ieri, in occasione dell’Epifania, la comunità di Piedimonte Etneo ha assistito alla riapertura della Chiesa Madre Santa Maria del Rosario, restaurata recentemente. Guidata da don Mario Gullo, questa cerimonia ha segnato il termine di un intervento di valorizzazione e conservazione, che restituisce alla collettività un luogo di culto storico e di importanza religiosa. La riapertura rappresenta un momento di rinnovata attenzione al patrimonio locale.

Nella giornata di ieri, in occasione dell'Epifania, la comunità di Piedimonte Etneo, guidata da don Mario Gullo, ha vissuto un momento di grande emozione: la riapertura al culto della chiesa Madre Santa Maria del Rosario dopo il completamento dei lavori di restauro.Così ha dichiarato il parroco.

