santa maria della scala restauro delle sedute esterne per 230mila euro

Il Comune ha deciso di restaurare le sedute esterne di Santa Maria della Scala, investendo 230mila euro per ricostruire le panchine in pietra. La causa è il deterioramento evidente delle strutture, che richiedeva interventi urgenti. Il progetto prevede il ripristino delle sedute storiche per garantire sicurezza e valorizzare l’aspetto della piazza. L’intervento inizierà nelle prossime settimane, coinvolgendo una ditta specializzata nel restauro di arredi urbani antichi.

Palazzo Pubblico dà il via libera al restauro delle panchine storiche in pietra fuori dal Santa Maria della Scala, in piazza del Duomo. La giunta comunale ieri ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro delle sedute in pietra e laterizio poste lungo la facciata del complesso museale del Santa Maria della Scala. L’intervento, inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028, prevede un investimento complessivo pari a 230mila euro. Il progetto ha l’obiettivo di tutelare e valorizzare manufatti di particolare pregio storico e architettonico, parte integrante del fronte principale del complesso museale e primo elemento di accoglienza visiva per i cittadini che abitualmente frequentano questa zona della città e per i tanti visitatori e turisti di passaggio in piazza del Duomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

