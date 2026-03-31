Verstappen può andarsene dalla Red Bull sfruttando una clausola | il suo futuro in F1 non è scontato
Max Verstappen potrebbe lasciare la Red Bull alla fine di questa stagione utilizzando una clausola presente nel suo contratto. La questione riguarda la possibilità di rescindere l’accordo in modo anticipato, senza specificare il motivo o le conseguenze di questa decisione. La decisione dipende da fattori contrattuali e dalle condizioni stabilite nel contratto tra il pilota e la squadra.
Max Verstappen potrebbe sfruttare la nota clausola presente nel suo contratto che gli permetterebbe di lasciare la Red Bull a fine stagione. Il campione olandese potrebbe prendersi un anno sabbatico o cambiare scuderia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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