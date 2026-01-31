F1 Red Bull e l’incognita motore | Verstappen cauto

La nuova era di Red Bull è ufficialmente iniziata. Durante i primi test della power unit 2026, il team ha completato senza problemi tutto il programma di sviluppo. Verstappen si mantiene cauto, consapevole che ci vorrà ancora tempo prima di capire fino in fondo le potenzialità di questa nuova motorizzazione.

È iniziata ufficialmente la nuova era di Red Bull Powertrains. Nei primi test di sviluppo della power unit 2026, il progetto RBPT-Ford ha superato il battesimo della pista senza particolari intoppi, completando l'intero programma previsto. Il nuovo motore targato Red Bull Powertrains è forse l'incognita più grande della Scuderia austriaca, che dopo la pausa invernale ha salutato Honda. Dal 2026 Red Bull, con il supporto tecnico di Ford, debutterà come costruttore di power unit, a ventuno anni dall'ingresso del team in Formula 1: una sfida di dimensioni enormi, resa ancora più complessa dal cambio di regolamento tecnico che rivoluzionerà anche il telaio oltre che il motore.

Max Verstappen commenta la recente retrocessione di Lawson in Red Bull, sottolineando che due gare sono un tempo insufficiente per valutare adeguatamente le capacità di un pilota.

