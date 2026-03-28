Verstappen esplode in radio contro Red Bull dopo le qualifiche da incubo a Suzuka | Era inguidabile

Dopo le qualifiche del Gran Premio del Giappone, Max Verstappen si è lasciato andare a un duro sfogo radio contro la squadra, definendo inguidabile la vettura. Eliminato in Q2 e sorpreso da Hadjar e Lindblad, il pilota ha mostrato grande frustrazione, criticando apertamente le prestazioni della RB22 e la gestione tecnica. La sessione si è conclusa con un risultato inaspettato e un confronto acceso tra il pilota e il team.

Max Verstappen eliminato in Q2 nelle qualifiche del GP del Giappone della F1 2026: sfogo durissimo contro la Red Bull e la RB22, battuto anche da Hadjar e Lindblad. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La Red Bull non va: Verstappen, nervosismo alle stelle. "Caccia" un giornalista a SuzukaIl primo incidente del GP del Giappone si è verificato giovedì, non in pista ma nell'hospitality della Red Bull a Suzuka. Max Verstappen eccitato per la sorpresa sulla nuova Red Bull F1 2026: “Lo chiedevo da un bel po’”Max Verstappen accoglie con entusiasmo la nuova Red Bull F1 2026: livrea lucida, blu brillante e un cambiamento che chiedeva da tempo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Red Bull Leclerc furioso nel team radio: Una barzelletta, il mutismo di Hamilton e la calma di Antonelli. Rabbia MaxAntonelli pensa già alla gara, euforia contenuta dopo la pole a Suzuka, che rabbia per Leclerc e Verstappen che si sfogano nei rispettivi team radio mentre Hamilton resta in silenzio per la delusione ... sport.virgilio.it Verstappen è una furia in radio per tutto il GP Ungheria: sputa veleno su Red Bull e perde la testaUn rabbioso e frustrato Max Verstappen si è lamentato in radio per tutta la gara del GP d’Ungheria della Formula 1 2024 sputando veleno sulla sua macchina e sugli uomini del muretto litigando anche ... fanpage.it