Durante l'ultimo evento a Suzuka, il pilota di Formula 1 ha rifiutato di partecipare alla sessione di domande e risposte, chiedendo che un giornalista di un noto quotidiano lasciasse la sala. La tensione tra il pilota e i media si è fatta evidente, con il campione che ha manifestato nervosismo e ha deciso di non rispondere fino a quando l'intervistatore non fosse uscito.

Il primo incidente del GP del Giappone si è verificato giovedì, non in pista ma nell'hospitality della Red Bull a Suzuka. Un incidente diplomatico. Max Verstappen si è rifiutato di iniziare la sessione media finché un inviato del The Guardian non avesse lasciato la sala. “Un secondo”, ha detto l'olandese, interrompendo la prima domanda. “Non parlo finché lui non se ne va”. Lo scambio è stato breve. Il giornalista ha chiesto se la reazione fosse collegata a una domanda posta ad Abu Dhabi, a fine 2025, sull'incidente di Barcellona con George Russell. Verstappen ha confermato, intimandogli più volte di uscire. Solo dopo che il giornalista aveva lasciato la sala, il quattro volte campione del mondo ha dichiarato: “Ora possiamo iniziare”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Red Bull non va: Verstappen, nervosismo alle stelle. "Caccia" un giornalista a Suzuka

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