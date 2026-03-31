Verona muore schiacciata dalle scatole dei suoi acquisti online | era un'accumulatrice seriale

Una donna di 57 anni di Verona è deceduta dopo essere rimasta schiacciata da scatole e pacchi all’interno del suo appartamento, utilizzato come deposito degli acquisti online. La scena si è verificata nel suo domicilio, dove si trovavano numerosi imballaggi accumulati nel tempo. La morte è avvenuta in circostanze che stanno venendo accertate dalle forze dell’ordine.

Una 57enne di Verona è morta schiacciata sotto pacchi e imballaggi nell’appartamento che usava come deposito dei suoi acquisti online. Il marito ha denunciato la scomparsa quando non l'ha vista tornare a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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