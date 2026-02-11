Muore schiacciata da un pioppo | L'albero era malato ma non ha ricevuto diagnosi
Questa mattina, a causa di un pioppo malato, Francesca Ianni ha perso la vita schiacciata dall’albero. L’albero, che sembrava sano, aveva in realtà un fungo che aveva indebolito la sua stabilità. La donna si trovava nei pressi di casa quando è stato il tronco a cederle sotto i piedi, senza che nessuno se lo aspettasse. Ora si cercano le responsabilità di chi avrebbe potuto intervenire prima.
L'albero che ha schiacciato e ucciso Francesca Ianni era malato, ma non aveva mai ricevuto diagnosi: "Il fungo aveva compromesso la stabilità dell'albero".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Francesca Ianni
È morto Enrique Collar, era malato da tempo di Alzheimer: “el niño” dell’Atletico Madrid aveva 91 anni
Giada Zanola gettata dal cavalcavia sull’A4, l’ex incastrato da un altro detenuto: “Era tramortita quando l’ha buttata”
Una terribile scoperta scuote la cronaca: Giada Zanola è stata gettata dal cavalcavia sull'A4.
Ultime notizie su Francesca Ianni
Argomenti discussi: Tragico incidente nelle campagne di Lanusei: muore schiacciato da un camion; Incidente sul lavoro: travolto dal cemento, morto 57enne; Rafah a gocce: tra droni e corridoi militari, Israele decide chi vive e chi muore; Dal territorio - Muore investita da un treno.
Operaio di 56 anni muore schiacciato da un macchinario a PennabilliL'infortunio mortale sul lavoro in un'azienda di metalli. Vani i tentativi di soccorso dei colleghi e dei sanitari del 118 ... rainews.it
Operaio muore schiacciato da un furgone in OgliastraUn operaio è morto questo pomeriggio nelle campagne di Lanusei, in Ogliastra, schiacciato da un furgoncino. Salvatore Tegas stava lavorando in un terreno in località Maurusauru, ed è stato travolto da ... ansa.it
Muore schiacciato da un camion: chi è la vittima L’uomo viveva nelle campagne di Lanusei - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.