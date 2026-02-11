Muore schiacciata da un pioppo | L'albero era malato ma non ha ricevuto diagnosi

Questa mattina, a causa di un pioppo malato, Francesca Ianni ha perso la vita schiacciata dall’albero. L’albero, che sembrava sano, aveva in realtà un fungo che aveva indebolito la sua stabilità. La donna si trovava nei pressi di casa quando è stato il tronco a cederle sotto i piedi, senza che nessuno se lo aspettasse. Ora si cercano le responsabilità di chi avrebbe potuto intervenire prima.

