Muore schiacciata da un pioppo | L'albero era malato bastava un controllo per rimuoverlo
Questa mattina un albero secolare è crollato su una donna a Quinzano d'Oglio, uccidendola sul colpo. Francesca Ianni, 45 anni, stava passeggiando nel parco quando il pioppo si è spezzato all'improvviso, schiacciandola. L'albero, che sembrava in buone condizioni, era in realtà malato di fungo, ma nessuno aveva mai fatto un controllo. Ora i vigili del fuoco e i tecnici stanno verificando come sia successo che un albero così pericolante fosse ancora lì.
L'albero che ha schiacciato e ucciso Francesca Ianni era malato, ma non aveva mai ricevuto diagnosi: "Il fungo aveva compromesso la stabilità dell'albero".
Muore schiacciata da un pioppo: “L’albero era malato, ma non ha ricevuto diagnosi”
Questa mattina, a causa di un pioppo malato, Francesca Ianni ha perso la vita schiacciata dall’albero.
Muore schiacciata da un pioppo: L’albero era malato, ma non ha ricevuto diagnosiL'albero che ha schiacciato e ucciso Francesca Ianni era malato, ma non aveva mai ricevuto diagnosi: Il fungo aveva compromesso la stabilità dell'albero ... fanpage.it
