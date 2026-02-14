Pisa-Milan 1-2 I rossoneri rischiano poi ci pensa Modric
Luca Modric ha deciso la partita tra Pisa e Milan, portando i rossoneri alla vittoria grazie a un gol nei minuti finali. La sfida si è giocata all’Arena Garibaldi, dove il Pisa ha combattuto con determinazione e ha sfiorato il pareggio fino all’ultimo secondo. La squadra di casa ha messo in difficoltà il Milan, che ha rischiato di perdere punti preziosi in trasferta. Un’azione di Modric al 85° ha sbloccato il risultato, regalando tre punti importanti ai campioni in carica.
Pisa, 13 febbraio 2026 – Un gol di Modric a 5' dal 90' salva il Milan che sbanca l'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani piegando 2-1 il Pisa padrone di casa che, come all'andata, ha saputo vendere a carissimo prezzo la pelle ed è arrivato a un passo dal fermare nuovamente sul pari i rossoneri. Che per il Milan potesse essere una serata più complicata di quella trascorsa al Dall'Ara la settimana scorsa, lo si è capito sin da un primo tempo in cui gli uomini di Allegri hanno faticato e non poco ad aprire la scatola difensiva di un Pisa che si è coperto con accortezza senza rinunciare ad attaccare (pericoloso Stojilkovic alla mezz'ora). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Diretta gol Serie A: Pisa Milan 1-2, Loftus-Cheek e Modric regalano tre punti ai rossoneri!
Loftus-Cheek e Modric hanno segnato i gol decisivi nel match tra Pisa e Milan, che si è concluso con un punteggio di 2-1 a favore dei rossoneri.
Il Milan soffre ma passa nel finale a Pisa: Modric regala i tre punti ai rossoneri
Luka Modric ha deciso la partita, regalando al Milan una vittoria di misura contro il Pisa.
Argomenti discussi: Pisa - Milan (1-2) Serie A 2025; I precedenti di Pisa-Milan; Il Milan riparte da Modric: 2-1 al Pisa e Inter di nuovo nel mirino; Pisa-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A.
Pisa-Milan 1-2, risultato finale della partita di Serie A: decide un gol di Modric, gli highlightsPisa-Milan di Serie A 1-2: il risultato finale, gol di Loftus-Cheek, Loyola e Modric. Gli highlights, la cronaca e il tabellino PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré (86? ... fanpage.it
Pisa-Milan 1-2: video, gol e highlightsIn attesa del recupero con il Como e della sfida tra Inter e Juve, il Milan accorcia sui nerazzurri grazie alla sofferta vittoria di Pisa. La squadra di Allegri fatica nel primo tempo ma riesce a sblo ... sport.sky.it
Adrien Rabiot, durante il recupero di Pisa-Milan, ha commesso un fallo (molto dubbio) al limite dell’area ed è stato ammonito dall’arbitro Fabbri; il francese era diffidato, ma ha continuato a protestare ed è stato poi espulso con un rosso diretto. Per regolamento facebook
LUKA MODRIC, SEMPLICEMENTE ETERNO #PisaMilan #Pisa #Milan #Modric x.com