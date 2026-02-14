pisa milan 1 2 i rossoneri rischiano poi ci pensa modric

Luca Modric ha deciso la partita tra Pisa e Milan, portando i rossoneri alla vittoria grazie a un gol nei minuti finali. La sfida si è giocata all’Arena Garibaldi, dove il Pisa ha combattuto con determinazione e ha sfiorato il pareggio fino all’ultimo secondo. La squadra di casa ha messo in difficoltà il Milan, che ha rischiato di perdere punti preziosi in trasferta. Un’azione di Modric al 85° ha sbloccato il risultato, regalando tre punti importanti ai campioni in carica.

Pisa, 13 febbraio 2026 – Un gol di Modric a 5' dal 90' salva il Milan che sbanca l'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani piegando 2-1 il Pisa padrone di casa che, come all'andata, ha saputo vendere a carissimo prezzo la pelle ed è arrivato a un passo dal fermare nuovamente sul pari i rossoneri. Che per il Milan potesse essere una serata più complicata di quella trascorsa al Dall'Ara la settimana scorsa, lo si è capito sin da un primo tempo in cui gli uomini di Allegri hanno faticato e non poco ad aprire la scatola difensiva di un Pisa che si è coperto con accortezza senza rinunciare ad attaccare (pericoloso Stojilkovic alla mezz'ora). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Adrien Rabiot, durante il recupero di Pisa-Milan, ha commesso un fallo (molto dubbio) al limite dell’area ed è stato ammonito dall’arbitro Fabbri; il francese era diffidato, ma ha continuato a protestare ed è stato poi espulso con un rosso diretto. Per regolamento facebook

LUKA MODRIC, SEMPLICEMENTE ETERNO #PisaMilan #Pisa #Milan #Modric x.com