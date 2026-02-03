La Fiorentina potrebbe finire in Serie B. I bookmaker segnalano che rischia di retrocedere, insieme a Pisa e Verona. La finestra di mercato invernale si è chiusa, e le squadre cercano ancora di rafforzarsi. I viola sono sotto pressione per evitare la caduta, mentre le altre due contendenti lottano per salvarsi.

Si è chiusa la parentesi del mercato invernale e tutte le squadre hanno cercato i rinforzi giusti: i viola cercheranno di evitare la B, Pisa e Verona con l'acqua alla gola Chiuso il mercato di gennaio, i club di Serie A cercheranno di conquistare i propri obiettivi con la speranza di aver centrato gli acquisti giusti. Grandi movimenti della squadre in fondo alla classifica, che hanno cercato di rivoluzionare le rose: Pisa e Verona a forte rischio, Fiorentina in ansia, Lecce sul filo. Scopriamo le quote retrocessione Serie A aggiornate dopo il calciomercato di gennaio. Alla vigilia della ventiquattresima giornata del campionato nella zona più a rischio c'è ancora la Fiorentina, che era partita per la conquista di un posto in Europa e si è invece ritrovata a lungo all'ultimo posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quote retrocessione, ecco chi retrocederà secondo i bookie: rischia anche la Fiorentina...

