Fiorentina-Crystal Palace | al via la vendita dei biglietti Ecco come acquistarli

La società calcistica ha annunciato che la vendita dei biglietti per la partita di ritorno di Conference League contro la squadra inglese si aprirà alle 12:00 del 26 marzo. L'incontro è programmato per il 16 aprile alle ore 21. La vendita sarà disponibile attraverso i canali ufficiali, con un limite di biglietti disponibili. La data e l’orario dell’evento sono stati comunicati senza variazioni.

FIRENZE – La Fiorentina ha reso noto oggi, 25 marzo 2026, che la vendita dei biglietti per la sfida di ritorno di Conference League contro il Crystal Palace, in programma il 16 aprile alle ore 21, aprirà alle ore 12:00 di domani, 26 marzo. Anche il club londinese ha reso noto il programma di vendita dei biglietti per la partita d’andata. I prezzi per la partita del Franchi vanno dai 23 euroi in Curva Ferrovia (14 euro con la prelazione per abbonati) ai 54 euro per la tribuna (35 euro con la prelazione per abbonati) fino ad arrivare ai 153 in tribuna vip. Ecco il comunicato della società viola con tutte le informazioni. Fase 2 di vendita (30... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina-Crystal Palace: al via la vendita dei biglietti. Ecco come acquistarli Articoli correlati Internazionali Roma 2026, al via vendita biglietti: ecco come acquistarliUna SuperTennis Arena completamente nuova è pronta ad accogliere gli spettatori al Foro Italico in occasione degli Internazionali di Roma 2026, in... Leggi anche: Inter Roma biglietti, ecco quando escono e come acquistarli: tutte le fasi di vendita Contenuti e approfondimenti su Fiorentina Crystal Palace al via la... Temi più discussi: Ritorno ottavi di finale UEFA Conference League: Fiorentina ai quarti insieme a Crystal Palace, Strasbourg e Shakhtar; Crystal Palace-Fiorentina: probabili formazioni, quando e dove vederla; Fiorentina-Crystal Palace quarti Conference League: quando si gioca, orario e dove vederla in tv; Quando gioca la Fiorentina in Conference League: date e orari delle gare di andata e ritorno dei quarti di finale. Prezzi bassi per una grande serata: Crystal Palace-Fiorentina, ecco i bigliettiAttraverso i propri canali ufficiali, il Crystal Palace ha reso nota l'apertura, da oggi, della vendita dei biglietti per la gara contro la Fiorentina, in programma alle ore 21 giovedì ... firenzeviola.it Verso Crystal Palace-Fiorentina: l'iniziativa delle Eagles per riempire Selhurst ParkIn vista della gara d'andata dei quarti di Conference contro la Fiorentina il Crystal Palace chiama a raccolta i suoi tifosi. Il primo atto delle due sfide si giocherà giovedì ... firenzeviola.it In attesa del Crystal Palace, la #Fiorentina primeggia in varie statistiche della Conference. Tra i singoli spiccano Piccoli e Comuzzo x.com I migliori siti scommesse e bookmaker danno favorito il Crystal Palace, prossimo avversario della Fiorentina. Tu che ne pensi #Fiorentina #firenze #ForzaViola #UEFA #UEFAConferenceLeague - facebook.com facebook