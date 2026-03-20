Glasner si rallegra per l' enorme risultato del Crystal Palace mentre organizza lo scontro con la Fiorentina

L’allenatore del Crystal Palace ha commentato con entusiasmo la qualificazione della sua squadra ai quarti di finale della Conference League, definendola un “enorme risultato”. La notizia è stata diffusa sul sito 101greatgoals e riguarda la sfida che porterà i londinesi ad affrontare la Fiorentina. Glasner si è detto soddisfatto del percorso della squadra e si prepara ora allo scontro con i toscani.

2026-03-19 23:36:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner ha descritto la qualificazione della sua squadra ai quarti di finale della Conference League come un “enorme risultato”. Stasera il Palace ha superato l’AEK Larnaca, vincendo la gara di ritorno a Cipro per 2-1 grazie a una doppietta di Ismaila Sarr su entrambi i lati del pareggio di Enric Saborit, qualificandosi dopo un primo incontro senza reti nel sud di Londra. Anche Sarr ha sbagliato un gol negli ultimi secondi dei tempi supplementari, mentre l’AEK ha chiuso in nove uomini. Senza partite di Premier League questo fine settimana a causa della finale di Coppa EFL tra Arsenal e Manchester City, il Palace non avrà una partita fino all’andata degli ottavi di finale contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Glasner si rallegra per l'”enorme risultato” del Crystal Palace mentre organizza lo scontro con la Fiorentina Articoli correlati Crystal Palace, avanti con Glasner: destino segnato per l’allenatore, mentre in estate…De Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all’Hradec Králové: «Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi, poi... Il Crystal Palace guarda Robbie Keane mentre Oliver Glasner fa una franca ammissione sul futuro: rapportoRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Contenuti e approfondimenti su Crystal Palace Crystal Palace, Glasner spiega il 'no' al Tottenham per Guehi: Non c'era tempo per sostituirloIl Crystal Palace ha respinto un'offerta significativa del Tottenham per Marc Guehi, arrivata nelle ultime ore di mercato. Il tecnico Oliver Glasner ha spiegato i motivi della decisione, sottolineando ... tuttomercatoweb.com Crystal Palace, Glasner contro la società per la cessione di Guehi: «Nessuna squadra lo avrebbe fatto il giorno prima di una partita»Caos in casa Crystal Palace. Nella giornata di ieri si è concretizzata l'operazione Guehi al Manchester City per una cifra intorno ai 23 milioni di euro. Il difensore classe 2000 è stato il ... msn.com