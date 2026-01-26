Verona Antiquaria celebra l' amore a San Zeno tra vintage antiquariato modernariato e collezionismo

Verona Antiquaria torna domenica 1 febbraio 2026, presso San Zeno, offrendo un’occasione per apprezzare il vintage, l’antiquariato, il modernariato e il collezionismo. L’evento rappresenta un momento di incontro per gli appassionati e gli amanti delle atmosfere d’epoca, valorizzando il patrimonio storico e culturale della città. Un appuntamento da non perdere per chi desidera scoprire pezzi unici e vivere l’atmosfera di altri tempi.

Domenica 1 febbraio 2026, Verona torna ad accogliere uno degli eventi più amati dagli appassionati di antiquariato e atmosfere d'altri tempi: Verona Antiquaria. Il celebre mercatino mensile tornerà ad animare le vie dello storico quartiere di San Zeno, trasformandolo in un affascinante viaggio nel tempo tra oggetti dal sapore vintage e ricordi del passato. «Febbraio parla sottovoce, come una lettera d'amore. Tra pagine ingiallite, ritratti e piccoli tesori, Verona Antiquaria si accende di promesse, memorie e gesti romantici che attraversano il tempo. Tra quadri sbiaditi, pagine ingiallite e piccoli oggetti che parlano di sentimenti senza tempo, Verona Antiquaria diventa un luogo dove ogni dettaglio racconta la delicatezza dell'amore che resiste». Tra cartoline, diari e francobolli, Febbraio a Verona Antiquaria è un sussurro che racconta storie d'amore antiche e delicate, dove ogni oggetto custodisce la poesia dei sentimenti che non svaniscono.

