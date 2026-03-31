Oggi a Milano e nell'hinterland si sono registrate raffiche di vento fino a 90 chilometri orari, causando circa cinquanta interventi dei vigili del fuoco. Le operazioni hanno riguardato principalmente rimozioni di alberi abbattuti e rimozione di rami pericolanti. La situazione si è verificata a partire dalla mattina, coinvolgendo diverse zone della città e dei comuni limitrofi.

Milano, 31 marzo 2026 - Sono già una cinquantina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco d i Milano a seguito del forte vento c he da stamattina ha colpito il capoluogo lombardo e il suo hinterland. Le aree più colpite. Gli interventi hanno riguardato principalmente alberi pericolanti, tetti di edifici con tegole pericolanti, cartellonistica. Vento a Milano, un albero cade contro un edificio Le aree interessate che stanno impegnando da stamane gli uomini del Comando di via Messina riguardano quella nord ovest con particolare riferimento ai comuni di Abbiategrasso, Canegrate e a seguire quelli di Corsico e Binasco. Per ora non vengono segnalate persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Forte vento e raffiche a 90 chilometri orari: super lavoro per i vigili del fuoco a Milano e hinterland

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