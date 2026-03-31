A Como, il vento forte ha causato interventi dei vigili del fuoco nel centro storico, con raffiche che hanno raggiunto i 90 kmh. La Lombardia è interessata da un fronte di vento intenso, e la Protezione civile ha emesso un’allerta arancione valida per l’intera giornata. La situazione riguarda sia il lago che l’area urbana della città.

Allerta arancione per tutta la giornata: vento sostenuto, intervento dei vigili del fuoco nel centro storico. Il video Continua il vento forte in tutta la Lombardia e anche a Como, tra lago e città. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione valida per l’intera giornata di oggi. Vento sostenuto intorno ai 70 kmh, con raffiche fino a 90 kmh, che stanno creando disagi soprattutto nelle zone più esposte. Nel corso delle ultime ore si è reso necessario anche un intervento dei vigili del fuoco in centro storico. I pompieri sono entrati in azione in via Dell'Annunciata per la messa in sicurezza di alcune persiane a rischio caduta sulla strada. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Vento forte su Como, raffiche fino a 90 km/h: intervento dei vigili del fuoco in centro storico

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