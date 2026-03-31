Nella giornata di oggi, martedì 31 marzo, forti raffiche di vento hanno interessato Arezzo, causando la caduta di un grande albero nel Parco Giotto. La presenza di vento intenso ha generato timori tra i cittadini e le autorità locali, che hanno monitorato la situazione. Nessuna informazione è ancora stata diffusa su eventuali feriti o danni ulteriori legati all’incidente.

Arezzo, 31 marzo 2026 – Momenti di apprensione ad Arezzo per la caduta di un grosso albero all’interno del Parco Giotto a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona nella giornata di oggi, martedì 31 marzo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di rimozione e messa in sicurezza dell’area. Nessun ferito. L’albero, un cedro massiccio, è caduto su una struttura limitrofa al parco, provocando danni materiali, senza però compromettere la stabilità complessiva dell’edificio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente, nonostante sia avvenuto in pieno giorno in una zona della città solitamente trafficata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vento forte, paura per la caduta di un grosso albero nel Parco Giotto di Arezzo

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