Crolla un grosso cedro nel parco Giotto | paura ad Arezzo

Un grosso cedro è crollato nel Parco Giotto, uno dei principali spazi verdi di Arezzo. L’episodio si è verificato durante una giornata caratterizzata da forti raffiche di vento. La zona era vuota al momento dell’evento, evitando così feriti o danni alle persone presenti. Nessuna altra struttura è stata interessata dal crollo, e le autorità stanno valutando le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

AREZZO – Poteva essere un dramma ma fortunatamente la zona era deserta al momento del crollo. La furia del vento che sta spazzando la città ha abbattuto oggi un imponente cedro all’interno del Parco Giotto, uno dei polmoni verdi più frequentati dagli aretini. La grossa pianta, sradicata dalle forti raffiche, si è abbattuta con violenza su una struttura limitrofa situata all’interno dell’area del parco. L’impatto è stato fragoroso, ma il bilancio è fortunatamente di soli danni materiali: nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nell’incidente. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Arezzo, che si sono portati sul posto con una squadra operativa, supportata dall’ausilio di un’autoscala e di un’autogru. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Crolla un grosso cedro nel parco Giotto: paura ad Arezzo Articoli correlati Maltempo ad Arezzo, cade un albero al Parco Giotto: intervento dei Vigili del FuocoIntervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo all’interno del Parco Giotto, dove a causa del forte vento un grosso cedro è improvvisamente caduto su una... Crolla un cedro, danni a due auto. E ora a Scandicci torna la pauraAncora paura a Scandicci per il crollo di un albero che danneggia due auto in sosta. Altri aggiornamenti su Crolla un grosso cedro nel parco Giotto... Scandicci, crolla un grosso albero: danni a due autoScandicci (Firenze), 7 febbraio 2026 – Un grosso albero, un cedro del Libano, è caduto oggi in via Aldo Moro a Scandicci, nel parcheggio adiacente alla chiesa di San Bartolomeo in Tuto. Fortunatamente ... lanazione.it Crolla un cedro, danni a due auto. E ora a Scandicci torna la pauraAncora paura a Scandicci per il crollo di un albero che danneggia due auto in sosta. Il fatto è successo ieri verso l’ora di pranzo. A cadere a terra, un cedro del libano imponente che si trovava nell ... lanazione.it