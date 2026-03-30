Lunedì 30 marzo un fronte freddo proveniente dal Nord Europa si sposterà verso le Alpi, provocando nevicate anche a basse quote sui rilievi piemontesi vicino al confine svizzero. Prima di questo passaggio, si registreranno raffiche di vento e un calo delle temperature, seguito da un aumento delle stesse e da giornate di sole durante la Pasqua.

Un nuovo fronte freddo in discesa dal Nord Europa raggiungerà le Alpi confinali nella serata di lunedì 30 marzo dando luogo a qualche nevicata anche a bassa quota sui rilievi del Piemonte verso il confine con la Svizzera. Secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo, quindi, il tempo sarà fresco e a tratti ventoso fino a mercoledì, poi anticiclone in rinforzo e temperature in aumento. Martedì 31 marzo l'anticiclone scivolerà rapidamente verso sud, favorendo una giornata soleggiata e limpida, ma si attiveranno venti di föhn che soffieranno anche intensi sulle Alpi e agli sbocchi vallivi, a tratti fin sulle pianure. A Torino fino a martedì raffiche sui 50-60kmh, così come allo sbocco della Val di Susa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Raffiche di vento e clima fresco poi temperature in aumento (e sole a Pasqua): le previsioni

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