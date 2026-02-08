Cinema e potere russo | Assayas svela l’ombra di Surkov ne Il mago del Cremlino a Venezia

A Venezia, Olivier Assayas porta sul grande schermo “Il mago del Cremlino”. Nel film, il regista francese esplora le sfumature del potere russo, concentrandosi sulla figura di Surkov e sulla sua influenza nascosta. La pellicola mette in luce come il potere si muova dietro le quinte della Russia post-sovietica, senza filtri o compromessi. La Mostra si è accesa di discussioni sulle nuove dinamiche di un paese in continua trasformazione.

Il cinema francese si confronta con la complessità del potere e la metamorfosi della Russia post-sovietica attraverso “Il mago del Cremlino”, il nuovo film di Olivier Assayas presentato alla Mostra di Venezia nel 2025. L’opera, nata da un adattamento dell’omonimo romanzo d’esordio dello scrittore italo-svizzero Giuliano da Empoli, e arricchita dal contributo dello scrittore Emmanuel Carrère, offre uno sguardo penetrante sull’ascesa di figure oscure all’interno del regime putiniano, incarnata dal personaggio di Vadim Baranov, ispirato all’imprenditore Vladislav Surkov, consigliere di fiducia di Vladimir Putin dal 2013 al 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu

