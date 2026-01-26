Forza Italia apre a Calenda, leader di Azione, evidenziando la possibilità di un dialogo su temi quali giustizia e amministrative. Tajani sottolinea che con Calenda si può avviare un confronto costruttivo, confermando l’intenzione di lavorare insieme per un percorso condiviso. Questa apertura rappresenta un passo importante nel panorama politico italiano, segnando una volontà di collaborazione tra forze moderate e riformiste per il futuro del paese.

Il dialogo su giustizia e comunali tra Tajani e Calenda è pronto a partire. Il leader di Azione, ospite dell'evento di Milano, ha dichiarato: "Questo Paese ha disperatamente bisogno di liberali, popolari e riformisti e che questi non si sottomettano né a sovranità di destra né a estremisti di sinist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Forza Italia apre a Calenda, leader di Azione: "C'è spazio per lavorare insieme", Tajani: "Con lui si può parlare" - VIDEO

Approfondimenti su forza italia

Calenda ha dichiarato di essere felice se ci sarà l’opportunità di collaborare con Forza Italia, sottolineando l’importanza di un’alleanza tra forze liberali, popolari e riformiste.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su forza italia

Argomenti discussi: Forza Italia apre a Calenda, lui: 'Collaboro ma non con gli estremisti'; Calenda a FI: Felice se potremo lavorare insieme. E attacca Salvini; Forza Italia al Manzoni nel segno di Berlusconi, Moratti apre a Calenda: Possibile accordo per candidato a Milano; Forza Italia raddoppia a Fermo: apre il primo sportello informativo su ZES e servizi al territorio.

Forza Italia apre a Calenda, lui: 'Collaboro ma non con gli estremisti'Da un lato Carlo Calenda convinto che il bipolarismo non durerà, dall'altro Antonio Tajani, il segretario di Forza Italia consapevole che il 10% non basta per essere determinanti all'interno della ... ansa.it

Calenda apre a Forza Italia, ma a Roma il patto con Gualtieri reggeIl leader di Azione flirta con Tajani, ma il segretario romano D'Amato fa chiarezza: Lavoriamo al sostegno del sindaco uscente, ancor più se ci sarà un solo turno ... romatoday.it

Calenda apre a Forza Italia, ma a Roma il patto con Gualtieri regge ift.tt/pNBjXcA x.com

Telesveva. . Barletta, le ragioni del SÌ alla riforma Nordio nel convegno di Forza Italia: "Magistratura indipendente e processo più giusto" #puglia #bat #barletta #riforma #magistratura #nordio #forzaitalia #referendum #attualità #politica - facebook.com facebook