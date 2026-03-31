La Procura di Milano ha aperto un'indagine riguardante la vendita dello stadio San Siro e delle aree adiacenti a favore di Inter e Milan. Sono stati effettuati controlli e perquisizioni in città. Nove persone risultano coinvolte nell'inchiesta, che ipotizza il reato di turbativa d’asta. L'indagine è in corso e si stanno esaminando i documenti relativi alla procedura di cessione.

La Procura di Milano ha avviato un’indagine sulla procedura che ha portato alla cessione dello stadio San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Al centro degli accertamenti ci sono ipotesi di irregolarità nella gestione amministrativa dell’operazione, conclusa il 1° ottobre 2025. Secondo gli inquirenti, la procedura potrebbe essere stata alterata da comportamenti riconducibili, come riporta il Corriere della Sera a “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”, ipotesi contestata per un arco temporale di sei anni. A questa si aggiungono presunte “rivelazioni di segreto” avvenute tra il 2021 e il 2023. Le perquisizioni della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Vendita Stadio San Siro, nove indagati per turbativa d’asta e perquisizioni a Milano

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