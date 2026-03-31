Nove persone sono state denunciate nell'ambito di un'indagine riguardante la vendita dello stadio di San Siro. Sono in corso perquisizioni nelle loro abitazioni e negli uffici, mentre si indaga per sospette irregolarità legate a turbativa d'asta e segreto d'ufficio. Le autorità continuano le verifiche per chiarire i fatti e raccogliere eventuali elementi utili all'inchiesta.

AGI - Perquisizioni in corso e nove indagati per turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio tra i quali gli ex assessori comunali Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris, alcuni consulenti di Inter e Milan all'epoca dei fatti e Simona Collarini, ex dirigente del settore Rigenerazione urbana del Comune e responsabile unico della dismissione dello stadio. È il nuovo sviluppo dell'inchiesta della Procura di Milano sulla vendita dello stadio San Siro. Gli indagati dalla Procura di Milano avrebbero turbato "attraverso accordi informali e collusioni tra loro" il procedimento amministrativo per la vendita dello stadio San Siro che si e' sviluppato tra il 2017 e il 2025. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vendita dello stadio di San Siro, nove indagati per turbativa d’asta e segreto d’ufficio

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