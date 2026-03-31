Nelle ultime ore sono state effettuate perquisizioni negli uffici comunali di Milano, presso la società di Inter e Milan coinvolta nella gestione dell’impianto e nelle abitazioni di ex dirigenti, consulenti e assessori. Le operazioni riguardano la vendita dell’area di San Siro, conclusa con la cessione ai due club prevista per l’autunno 2025. Sono stati iscritti nel registro degli indagati alcuni ex funzionari pubblici e figure legate ai club.

Sotto la lente dei pm la cessione dello stadio ai club: perquisizioni per turbativa d'asta tra Palazzo Marino e i consulenti di Inter e Milan Tra gli indagati, da quanto si apprende, proprio Tancredi e De Cesaris, oltre a Simona Collarini, ex responsabile del settore Rigenerazione urbana e responsabile unico del procedimento sulla vendita dello stadio (e delle aree circostanti) ai due club. Sarebbero indagati anche Fabrizio Grena e Marta Spaini, consulenti di Inter e Milan. A vario titolo, i reati contestati sarebbero quelli di turbativa d'asta e rivelazione del segreto d'ufficio. L'inchiesta è coordinata dai pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Vendita San Siro, l'ombra della turbativa d'asta: indagati ex assessori e consulenti di Inter e Milan

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