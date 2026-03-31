Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta sulla vendita di San Siro, che coinvolge nove individui complessivamente. L'indagine, coordinata dai pubblici ministeri, è condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza. Le accuse a carico degli indagati includono turbativa d'asta e rivelazione di segreto. Secondo alcune fonti, le società di calcio sarebbero considerate favoriti nel procedimento.

L'inchiesta sulla vendita di San Siro, coordinata dai pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi ed affidata ai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano, ipotizza la turbativa d'asta e la rivelazione del segreto di ufficio. Reati contestati, oltre agli ex assessori comunali Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e a ex manager e consulenti di Inter e Milan, anche a Simona Collarini, ex responsabile del settore Rigenerazione urbana del Comune ed allora responsabile unico del procedimento sullo stadio, e a Fabrizio Grena e Marta Spaini, rispettivamente consulenti di Inter e Milan. Le... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Vendita di San Siro, 9 indagati per turbativa d'asta e rivelazione di segreto. «Inter e Milan favorite»

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