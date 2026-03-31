vendita san siro perquisizioni della gdf in comune e nelle case degli indagati

Le operazioni della guardia di finanza hanno coinvolto il Comune e le abitazioni di alcune persone indagate nell’ambito dell’indagine sulla vendita dello stadio San Siro. Le perquisizioni sono state eseguite per acquisire documenti e informazioni relative alla transazione tra le società sportive e il Comune. La procedura si inserisce in un’indagine in corso, senza che siano stati ancora resi pubblici dettagli sulle accuse.

La vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan è finita nel mirino della guardia di finanza. In mattinata i finanzieri hanno fatto incursione in Comune a Milano e nelle abitazioni degli ex dirigenti delle due squadre, degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. Le ipotesi su cui si fonda l'indagine sono quelle di turbativa d'asta e rivelazione del segreto d'ufficio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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