Nuove perquisizioni sono state effettuate nell'ambito dell'inchiesta sulla vendita dello stadio San Siro, con alcuni indagati iscritti nel registro. Secondo quanto si apprende, sono emersi sospetti riguardo a possibili favoritismi da parte del Comune nei confronti di Inter e Milan. Le verifiche sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle eventuali implicazioni legali.

Altri possibili ostacoli per il nuovo stadio San Siro per Milan e Inter? Come scrive 'Il Giornale' per l'indagine sulla vendita di San Siro sarebbero in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. "Tra gli indagati ci sarebbero anche Mark Van Huukslot e Giuseppe Bonomi, uno già manager del club nerazzurro e l'altro presidente di Sport Life City, controllata del Milan, ed Alessandro Antonello, ex ceo corporate Inter", scrive 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vendita San Siro, nuove perquisizioni e indagati: “Inter e Milan favoriti dal Comune”

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