Vendita San Siro nuove perquisizioni e indagati | Inter e Milan favoriti dal Comune
Nuove perquisizioni sono state effettuate nell'ambito dell'inchiesta sulla vendita dello stadio San Siro, con alcuni indagati iscritti nel registro. Secondo quanto si apprende, sono emersi sospetti riguardo a possibili favoritismi da parte del Comune nei confronti di Inter e Milan. Le verifiche sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle eventuali implicazioni legali.
Altri possibili ostacoli per il nuovo stadio San Siro per Milan e Inter? Come scrive 'Il Giornale' per l'indagine sulla vendita di San Siro sarebbero in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. "Tra gli indagati ci sarebbero anche Mark Van Huukslot e Giuseppe Bonomi, uno già manager del club nerazzurro e l'altro presidente di Sport Life City, controllata del Milan, ed Alessandro Antonello, ex ceo corporate Inter", scrive 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Vendita stadio San Siro a Milan e Inter: perquisizioni della Guardia di Finanza e 9 indagati - facebook.com facebook
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