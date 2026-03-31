Inchiesta sulla vendita di San Siro nove indagati Perquisizioni al comune di Milano

Sono state eseguite perquisizioni presso il municipio di Milano nell’ambito di un’inchiesta della procura riguardante la vendita dello stadio di San Siro. Attualmente, nove persone risultano iscritte nel registro degli indagati. La vicenda riguarda le procedure e le modalità con cui si è conclusa la vendita dell’impianto sportivo. Le indagini sono in corso e ulteriori dettagli non sono stati resi noti.

Sono in corso alcune perquisizioni nel comune di Milano per un’inchiesta della procura sulla vendita dello stadio di San Siro. Il reato ipotizzato è turbativa d’asta e ci sono nove indagati. Perquisite anche le abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre e degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris, oltre che del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. La Gdf sta eseguendo un decreto del gip Roberto Crepaldi. Tra gli indagati ci sono anche Mark Van Huukslot e Giuseppe Bonomi, uno già manager del club nerazzurro e l’altro presidente di Sport Life City, controllata del Milan, ed Alessandro Antonello, ex ceo corporate Inter. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Vendita San Siro, nove indagati in inchiesta per turbativa d’asta(Adnkronos) – La procura di Milano indaga per turbativa d'asta sulla vendita dello stadio San Siro e sono nove gli indagati tra Comune e persone...

Inchiesta sulla vendita di San Siro: in corso nuove perquisizioni. I dettagliAltri possibili ostacoli per il nuovo stadio San Siro per Milan e Inter? Come scrive 'Il Giornale' per l'indagine sulla vendita di San Siro sarebbero...

Una raccolta di contenuti

Discussioni sull' argomento San Siro, il Comune di Milano fa il primo passo: il cammino verso il nuovo stadio è cominciato; Al via l'iter per il nuovo stadio San Siro a Milano e la riqualificazione dell'area: lavori nel 2027; Vendita San Siro, nove indagati in inchiesta per turbativa d’asta; Dialogo tra sordi e nuove prospettive.

Vendita di San Siro, 9 indagati per turbativa d'asta e rivelazione di segreto. «Inter e Milan favorite»L'inchiesta sulla vendita di San Siro, coordinata dai pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi ed affidata ai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della ... ilmessaggero.it

Inter e Milan sarebbero state favorite dal Comune di Milano nella compravendita dello stadio di San Siro facebook

San Siro, l’accusa dei pm: «Accordi tra dirigenti comunali e club per pilotare la vendita del Meazza» x.com