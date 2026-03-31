vendita di san siro perquisizioni in comune a milano e alla m i stadio di milan e inter

Le autorità hanno avviato perquisizioni in diversi uffici pubblici e nelle abitazioni di alcune figure coinvolte, nell’ambito di un’indagine sulla vendita dello stadio di calcio. Sono stati ispezionati il Comune di Milano, il centro sportivo delle due squadre e le abitazioni di ex dirigenti, consulenti e funzionari pubblici legati alla vicenda. L’indagine riguarda i processi di cessione dell’impianto sportivo.

Per l’indagine sulla vendita di San Siro sono in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. La Gdf sta eseguendo un decreto del gip Roberto Crepaldi, che ha accolto un’istanza dei pm. Tra gli indagati ci sono anche Mark Van Huukslot e Giuseppe Bonomi, uno già manager del club nerazzurro e l’altro presidente di Sport Life City, controllata del Milan, ed Alessandro Antonello, ex ceo corporate Inter. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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