Stadio di San Siro nove indagati per turbativa e rivelazioni di segreto | Inter e Milan favoriti dal Comune per la vendita

Nove persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione a presunte irregolarità legate alla vendita dello stadio di San Siro. Tra gli indagati ci sono il direttore generale di Palazzo Marino, un avvocato consulente dell’Inter e un ex assessore all’Urbanistica, oltre a un ex dirigente. Durante le indagini sono state perquisite le rispettive abitazioni e uffici.

Almeno due «rivelazioni di segreto» nel 2021 e 2023 da alti dirigenti del Comune a consulenti dell’Inter, e sei anni di fila di «turbata libertà del procedimento di scelta del contraente» in un bando di gara o in un atto equipollente, hanno alterato per la Procura di Milano la procedura amministrativa che l’1 ottobre 2025 ha portato il Comune di Milano a cedere a Inter e Milan lo stadio San Siro e le circostanti aree edificabili per un totale di 280.000 metri quadrati. In tutta la saga dello stadio, iniziata nel 2017, il Comune si è sempre tenuto ben lontano da bandi di gara, scegliendo per l’operazione immobiliare la più sciolta cornice normativa della «legge Stadi» n. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Oggi, davanti allo stadio di San Siro! Grazie alle due curve, unite per i senzatetto! #CURVASUDMILAN #curvasudmilano #curvanordmilano #milanclub #stadiomeazza #rossonerisiamonoi #AIMC #CityAngels x.com