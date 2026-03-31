Il Ministro Abodi ha commentato la vicenda riguardante la vendita dello stadio San Siro, coinvolgendo le squadre di calcio Milan e Inter. La Procura di Milano ha avviato un'inchiesta sulla transazione, attirando l'attenzione del mondo politico e sportivo. Il ministro ha dichiarato che è positivo che si voglia fare chiarezza sulla questione.

Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari De Zerbi Tottenham, per il CorSport è fatta: sarà lui il nuovo allenatore degli Spurs. L’indiscrezione sul tecnico italiano Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. Anche se qualcuno pensa il contrario.» Bosnia Italia, notte da Mondiale a Zenica: gli Azzurri sfidano il freddo e non solo! Johan Cruijff, oltre 35.000 persone alla Premiere del suo documentario ad Amsterdam. Il ricordo di Laporta: «È ancora vivo e radicato nel cuore di tutti noi!» Feyenoord Ajax, tutto pronto per lo snodo cruciale in Eredivisie! Ma in casa biancorossa qualcuno lancia l’allarme. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vendita San Siro, interviene il Ministro Abodi: «Ben venga il fatto che si voglia fare chiarezza». Ecco cosa ha detto!

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