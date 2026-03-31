Vendita San Siro interviene il Ministro Abodi | Ben venga il fatto che si voglia fare chiarezza Ecco cosa ha detto!
Il Ministro Abodi ha commentato la vicenda riguardante la vendita dello stadio San Siro, coinvolgendo le squadre di calcio Milan e Inter. La Procura di Milano ha avviato un'inchiesta sulla transazione, attirando l'attenzione del mondo politico e sportivo. Il ministro ha dichiarato che è positivo che si voglia fare chiarezza sulla questione.
Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari De Zerbi Tottenham, per il CorSport è fatta: sarà lui il nuovo allenatore degli Spurs. L’indiscrezione sul tecnico italiano Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. Anche se qualcuno pensa il contrario.» Bosnia Italia, notte da Mondiale a Zenica: gli Azzurri sfidano il freddo e non solo! Johan Cruijff, oltre 35.000 persone alla Premiere del suo documentario ad Amsterdam. Il ricordo di Laporta: «È ancora vivo e radicato nel cuore di tutti noi!» Feyenoord Ajax, tutto pronto per lo snodo cruciale in Eredivisie! Ma in casa biancorossa qualcuno lancia l’allarme. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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