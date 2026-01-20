Christian Eriksen ricorda con affetto le serate trascorse a San Siro, uno stadio che considera straordinario. In un’intervista, ha espresso il desiderio che la struttura venga preservata, sottolineando il suo legame con la storia del calcio milanese. Le sue parole riflettono l’importanza di San Siro come simbolo di passione e tradizione sportiva, testimonianza di un patrimonio che merita di essere mantenuto nel tempo.

Inter News 24 Eriksen e il suo legame speciale con la Scala del Calcio rappresentano un manifesto di amore per la tradizione sportiva milanese. Nonostante il suo passaggio a Milano sia durato meno di due stagioni, Christian Eriksen, talentuoso centrocampista danese dalla visione di gioco sopraffina e protagonista dello scudetto del 2021, porta ancora nel cuore l’atmosfera di San Siro. Il calciatore, oggi impegnato in Bundesliga, è rimasto profondamente colpito dalla maestosità dello storico impianto milanese, oggi al centro di un acceso dibattito sul suo possibile abbattimento per lasciare spazio a una struttura più moderna. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Eriksen e il ricordo delle serate a San Siro: «È uno stadio fantastico, spero che non venga abbattuto»

Leggi anche: La Russa sicuro: «Scommetto che San Siro non verrà abbattuto. Nuovo stadio? Ecco cosa sostengo»

Leggi anche: Marotta “saluta” San Siro: «Uno stadio storico che ha fatto il suo tempo». Poi parla così del nuovo impianto con il Milan

